O Sporting está disposto a ceder e a aceitar a cláusula de compra para ficar com Trincão durante esta época a título de empréstimo do Barcelona, apurou o CM.



Os catalães pretendem recuperar algum dinheiro com a venda de Trincão (pagaram 30 milhões ao Sp. Braga), mas os leões só pretendem o empréstimo do extremo que já trabalhou com o técnico Rúben Amorim no Sp.









