Leões querem Bruno Fernandes com cabeça limpa para a Supertaça

O Sporting negou esta terça-feira aoa existência de qualquer acordo com o Manchester United para a transferência de Bruno Fernandes.Os responsáveis leoninos querem desta forma proteger o capitão das notícias sobre o mercado e mantê-lo focado para o jogo de domingo no Algarve, com o Benfica, para a Supertaça. Ainda assim, osabe que já existe um princípio de entendimento entre as partes, mas o Sporting atira para depois da Supertaça um eventual fecho (e anúncio) do negócio.Ontem, a imprensa inglesa e a italiana deram conta da existência de um acordo, segundo o qual o médio poderia seguir nos próximos dias para Inglaterra para fazer testes médicos e assinar contrato. Contactado pelo, o clube de Alvalade desmente: "São informações totalmente falsas. Acreditamos que até ao jogo de domingo estas notícias vão multiplicar-se", disse fonte do Sporting.Na passada semana, Miguel Pinho, empresário do jogador, chegou de Inglaterra com uma proposta por Bruno Fernandes dos ‘red devils’. Nessa altura terão ficado alinhavados os contornos da transferência, até porque o mercado em Inglaterra fecha no dia 8 de agosto.Resta agora saber qual o valor que o Sporting vai encaixar pela venda do seu principal jogador: se os 70 milhões de euros ou ligeiramente menos.Certo é que Bruno Fernandes vai ser titular com o Benfica no primeiro jogo oficial da época. Resta saber em que posição (na época passada e em grande parte desta pré-época jogou no apoio ao ponta de lança). Contudo, no jogo de apresentação aos sócios, com o Valência, Marcel Keizer colocou o capitão na esquerda, mas sempre com movimentações para o centro do terreno.