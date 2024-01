O Sporting venceu esta quinta/feira o Vizela, por 5-2, e garantiu a continuidade na liderança da Liga, somando agora mais quatro pontos do que o Benfica (2.º) e oito do que o FC Porto (3.º), que só entram em ação hoje (Boavista) e amanhã (Moreirense), respetivamente.









Os leões surgiram com vontade de ‘matar’ o jogo cedo. Nuno Santos esteve perto do golo de cabeça e Gyokeres rematou contra um defesa. A vontade de marcar era tal que os leões esqueceram-se de defender e acabaram por sofrer um golo de Soro, num golpe de cabeça. A reação foi enérgica e resultou numa avalancha ofensiva. Gyokeres emendou um cruzamento de Nuno Santos para a trave com a bola ainda a bater no chão. Não entrou.

Surgiram então dois golos anulados. Um a Gyokeres, por fora de jogo de Paulinho, e um ao avançado português, que está 12 centímetros adiantado. Sempre com o pé no acelerador e com Gyokeres ao volante, os leões acabaram por empatar a partida ao cair do pano da primeira parte, com um golo do sueco, com um remate cruzado. O leão largava o soro e estava na luta.





A etapa complementar começou praticamente com um golo de Trincão, que consumou a reviravolta do marcador. Da desorientação vizelense acabou por chegar o 3-1 pela cabeça de Paulinho. Essende ainda reduziu para 3-2, mas Coates redimiu-se da falha nesse golo e fez o 4-2 de cabeça. Contudo, foi Gyokeres quem selou a vitória em 5-2. Triunfo justo e incontestável.