OSporting está mais perto dos 'quartos' da Taça da Liga após vencer esta quarta-feira o Rio Ave por 2-0, em partida disputada em Vila do Conde.



Rúben Amorim procedeu a apenas uma alteração face à equipa que tinha goleado o Farense (6-0), com a entrada do guarda-redes Adán. Um par de defesas difíceis justificaram a decisão.









