Leonel Pontes: “Bruno Fernandes é igual a Messi e Cristiano Ronaldo”

"As equipas são construídas à volta dos grandes jogadores. Realmente, o Bruno é um grande jogador, igual a Messi e Ronaldo, mas as equipas têm sempre substitutos para poder dar resposta. Não tenho dúvidas de que há jogadores para o substituir e que a equipa vai perceber aquilo que deve fazer em campo", foi desta forma que Leonel Pontes abordou este domingo a ausência do capitão leonino no jogo desta segunda-feira (21h00) com o Famalicão.O treinador leonino, que ainda não ganhou desde que rendeu Marcel Keizer (empate com o Boavista, 1-1, e derrota com o PSV Eindhoven, 2-3), reconheceu que a "equipa pode ter uma dinâmica diferente" fruto da ausência de Bruno Fernandes, apontando Vietto, Jesé e Plata como possíveis substitutos.Sobre a partida com o Famalicão, a equipa revelação da Liga, Leonel Pontes acredita que pode sair vitorioso."Estamos convencidos de que vamos continuar uma fase crescente da equipa em termos de organização, competitividade e segurança. Estes são predicados importantes para atacar o adversário e lutar para ganhar do primeiro ao último minuto", referiu o técnico, deixando depois elogios ao adversário, que ainda não perdeu na Liga.