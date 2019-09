Leão de Leonel Pontes com novidades no Bessa

Leonel Pontes admitiu este sábado sentir "orgulho e gratidão" com o convite para orientar a equipa principal do Sporting, mas reconhece que, tal como todos os outros treinadores, a sua continuidade à frente da equipa vai depender das vitórias nos próximos jogos: "Todos os treinadores estão a prazo. Dependo dos resultados como qualquer outro treinador das equipas da Liga".O madeirense, que este sábado fez a estreia em conferências de imprensa, admite que o convite do presidente Frederico Varandas foi "inesperado". "Estou orgulhoso com este desafio e com este sentido de missão de poder fazer o meu melhor em prol do Sporting", assegurou. Leonel Pontes diz que os primeiros dias em Alcochete não foram fáceis."Praticamente só tivemos 10 jogadores. Conseguimos integrar jogadores de sub-23, encontrei um grupo motivado, de grande qualidade, que se empenhou ao máximo para demonstrar o que são enquanto jogadores. Foi naturalmente difícil, porque só na quinta-feira tivemos todos os jogadores. Naturalmente, todos os treinadores são diferentes e têm sempre novas ideias, por isso trabalhámos de forma a tentarmos uniformizar a minha forma de ver o jogo", disse o técnico de 43 anos, garantindo ter encontrado um grupo " motivado e empenhado ao máximo".Por esse motivo, Pontes adianta que contra o Boavista ainda não estará o "novo Sporting". "Temos de passar ideias, ensinar o nosso jogo, temos de treinar e repetir, por isso não será um jogo à imagem da equipa que pretendo, mas o Sporting tem um conjunto de grandes profissionais, que querem ganhar e dar imagem diferente da que ficou no último jogo", salientou. Sobre as ausências de Vietto e Luiz Phellype, por lesão, Pontes garantiu ter soluções. "Temos de arranjar uma solução e será surpresa para amanhã", referiu."É claro que a mudança de treinador [Leonel Pontes por Marcel Keizer] torna tudo mais difícil porque não sabemos o que vamos encontrar. Com o treinador anterior já havia padrão de jogo. Mas pensamos primeiro em nós", disse este sábado Lito Vidigal, treinador do Boavista, na antevisão do jogo deste domingo em casa com o Sporting.Apesar da alteração no banco de suplentes do adversário, o técnico boavisteiro reconhece que vai sentir dificuldades mas o foco será sempre a vitória: "É sempre uma equipa recheada de bons jogadores, que temos de defrontar agora, acreditando que podemos vencer. É assim que pensamos e é isso que queremos para este jogo também."Lito Vidigal quer "uma equipa forte, competitiva, com personalidade e caráter". Acredita que dessa forma a sua equipa terá "mais possibilidades de vencer". O Boavista é 8º na Liga e uma das equipas (a par do Famalicão) ainda sem derrotas.As lesões de Luciano Vietto e Luiz Phellype abrem espaço à titularidade dos reforços Jesé Rodríguez e Bolasie. O espanhol – extremo de raiz – deve mesmo ser o homem mais avançado dos leões, dada a inexistência de opções para o eixo do ataque.O próprio jogador (cedido pelo PSG) admitiu recentemente numa entrevista que pode jogar em qualquer posição do setor atacante. Já o extremo Bolasie (emprestado pelo Everton) vai ocupar lugar na direita do ataque leonino."O Battaglia está muito feliz, tem tido um empenho extraordinário, com muita vontade de competir", disse Pontes sobre o argentino, convocado 10 meses após ter sofrido uma grave lesão no joelho esquerdo.Leonel Pontes assumiu a equipa principal, mas este sábado fez questão de assistir ao jogo dos sub-23 frente ao Portimonense. Os leões venceram 4-3 e mantêm a liderança isolada, com seis triunfos em seis jogos.Gonçalo Inácio, de 18 anos, defesa-central da equipa de sub-23 mas que também joga pela equipa dos juniores, vai renovar por mais cinco temporadas.Leonel Pontes vai assinar novo contrato com os leões. O técnico auferia 2400 euros mensais nos sub-23, mas vai passar a ganhar 4800, valor mínimo na Liga, por imposição do contrato de trabalho celebrado com a Associação de Treinadores.