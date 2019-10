Lesão afasta André Almeida de visita do Benfica ao Zenit

Uma lesão muscular na coxa esquerda afasta André Almeida da visita do Benfica ao Zenit São Petersburgo, da segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões, para o qual o treinador Bruno Lage convocou esta segunda-feira 21 futebolistas.



Segundo o boletim clínico dos 'encarnados', o defesa direito tem uma "lesão muscular na face anterior da coxa esquerda", juntando-se a Chiquinho, Conti e Florentino, que continuam a recuperar de problemas físicos.





Na lista de 21 convocados, destacou-se também a entrada do guarda-redes Svilar e do defesa Nuno Tavares, de fora da convocatória para o jogo frente ao Vitória de Setúbal (vitória benfiquista por 1-0).O Benfica visita o Zenit em São Petersburgo na quarta-feira, para a segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões, numa partida que será arbitrada pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.Mile Svilar, Vlachodimos e Zlobin.Nuno Tavares, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Jardel.Taarabt, Gabriel, Cervi, Caio Lucas, Rafa, Pizzi, Fejsa e Gedson.Seferovic, Raúl de Tomás, Carlos Vinícius e Jota.