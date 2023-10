A lesão do capitão Sebastian Coates fez soar os alarmes na estrutura de futebol do Sporting. O capitão saiu com queixas musculares logo aos 12 minutos do jogo com o Farense e será baixa para os próximos encontros dos leões. Esta lesão (vai ser avaliada a extensão nos próximos dias), aliada às recentes queixas do marfinense Ousmane Diomande, está a deixar o departamento médico do Sporting em alerta.









