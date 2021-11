Está confirmado o cenário mais adverso para o jogador e para o Benfica: Lucas Veríssimo sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão que obriga a intervenção cirúrgica e paragem prolongada. A contrariedade, apurou o CM, tem consequências imediatas. Responsáveis do clube já estão no terreno em diligências pela contratação de um novo defesa-central, de forma a colmatar a vaga aberta.