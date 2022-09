Alesão de Otávio pode abrir a porta do onze do FC Porto a André Franco. Sérgio Conceição prepara várias alterações para o jogo deste sábado em casa do Estoril e o reforço contratado esta época é um forte candidato à titularidade num campo que conhece bem.



Como deixou claro após a goleada (0-4) sofrida com o Club Brugge para a Champions, Sérgio Conceição ficou insatisfeito com o rendimento da equipa, tal como acontecera no desaire (1-3) com o Rio Ave.









