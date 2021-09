Pepe fez soar os alarmes no FC Porto. O central saiu lesionado no início do jogo (0-0) diante do Atlético Madrid - apresentou queixas no gémeo da perna esquerda e está em dúvida para a receção ao Moreirense (domingo, 18h00). Esta é uma lesão que não é nova para o capitão de 38 anos. Já por várias vezes teve idêntico problema muscular (edema muscular), quer no Real Madrid quer nesta segunda passagem pelos dragões.