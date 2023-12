Lesão de St. Juste complica planos para janeiro

A entorse no tornozelo esquerdo sofrida por St. Juste frente ao Gil Vicente (vitória por 3-1) veio atrasar o plano de recuperação da condição física do central traçado pela equipa técnica. A intenção de Rúben Amorim era que o defesa ganhasse ritmo paulatinamente, para estar no topo de forma no início de janeiro, quando Diomande vai para a CAN, ao serviço da Costa do Marfim. O mais provável é St. Juste falhar os próximos quatro jogos do Sporting até ao Natal, incluindo o clássico com o FC Porto, dia 18 deste mês. O central já sofreu seis lesões desde que reforçou o Sporting no verão de 2022.Com a lesão de St. Juste e o castigo de Coates, Gonçalo Inácio deverá ser o central do meio na linha de três defesas do Sporting na deslocação a Guimarães, para a 13.ª jornada do campeonato. Diomande jogará descaído sob a direita e Matheus Reis à esquerda.O plantel do Sporting retoma esta quinta-feira a preparação para o jogo de sábado, em casa do Vitória, depois de ontem ter aproveitado um dia de folga concedido por Rúben Amorim. O técnico não quer descuidos frente aos vimaranenses, de modo a conservar a liderança isolada até ao clássico com o FC Porto, na ronda seguinte (18/12).