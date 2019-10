Lesionados regressam e aliviam contas de Bruno Lage no Benfica

Bruno Lage respira de alívio perante a perspetiva de receber ‘reforços’ nos próximos dias. Alguns jogadores do meio-campo que têm estado afastados da competição devido a lesões estão de regresso, abrindo o leque de opções do treinador do Benfica para a retoma do calendário competitivo, que sofreu uma pausa devido às eleições e aos jogos da seleção nacional na campanha de apuramento para o Euro 2020.Florentino está praticamente recuperado da lesão no menisco interno do joelho direito. A todo o momento irá iniciar treino integrado sem limitações. Uma excelente notícia para Lage, pois o jovem de 20 anos foi peça-chave no arranque da época, tendo ganho lugar a Samaris no habitual onze inicial do Benfica.Contudo, o grego tem dado mostras de querer, também ele, recuperar o lugar. Vai aproveitar este regresso da equipa às competições para tentar convencer o técnico a voltar a apostar nele, tal como aconteceu na época passada.Outro integrante do setor intermédio, Fejsa, que estava a contas com problemas de fadiga muscular, também já está disponível. De pedra e cal mantém-se Gabriel, que recentemente voltou à equipa e tem lugar garantido nas primeiras escolhas.Bruno Lage, sabe o, considera que a profusão de lesões no meio-campo contribuiu de forma muito significativa para a baixa de produção da equipa e para a quebra exibicional nos últimos jogos.