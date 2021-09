A menos de 72 horas para o começo do primeiro clássico da temporada, entre Sporting e FC Porto, que terá lugar no Estádio José Alvalade no sábado (20h30), Rúben Amorim continua altamente condicionado na preparação do mesmo.O treinador da equipa verde e branca voltou esta quarta-feira a trabalhar as estratégias para o duelo que é cabeça de cartaz da quinta jornada sem alguns jogadores nucleares.