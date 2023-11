Libertados os quatro detidos por distúrbios antes do Real Sociedad-Benfica

Os quatro detidos por distúrbios nas imediações da Arena Reale antes do jogo entre a Real Sociedad e o Benfica (3-1), para a Liga dos Campeões de futebol, foram esta quinta-feira libertados, após ouvidos num tribunal de San Sebastián.

Os detidos, de 21, 26, 32 e 42 anos, pernoitaram na esquadra e foram levados o tribunal, que ordenou a sua libertação, embora as autoridades não tenham adiantado se o juiz lhes impôs alguma medida cautelar.

Os quatro adeptos, dois deles afetos ao Benfica, de acordo com o presidente da Real Sociedad, Jokin Aperribay, foram detidos antes do jogo, depois de terem sido relatados graves incidentes e altercações entre elementos de ambos os clubes.

Além destas detenções, as autoridades procuram a identidade dos adeptos portugueses que, no interior do estádio Anoeta, acenderam sinalizadores e os atiraram para as bancadas dos adeptos da Real Sociedad.

Segundo as autoridades locais, os distúrbios ocorreram pouco antes das 17:45 de Lisboa, hora do apito inicial da partida da quarta jornada do Grupo D da Champions, tendo sido detidas quatro pessoas.

A altercação levou ao arremesso de cadeiras e artefactos pirotécnicos, segundo as autoridades, tendo começado na zona da praça La Armería, junto à Arena Reale.

Já dentro do recinto de jogo, foram deflagradas tochas na zona destinada aos adeptos do Benfica, arremessadas para a zona de fãs 'txuri urdin'.

Na rede social 'X' (antigo Twitter), a Real Sociedad condenou este momento, considerando-o "uma vergonha" e dirigindo-se diretamente a adeptos do clube lisboeta.

Merino (seis minutos), Oyarzabal (11) e Barrenetxea (21) marcaram para os bascos, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, com Rafa (49) a fazer o golo do Benfica, o primeiro dos 'encarnados' na prova.

A Real Sociedad segue na liderança do Grupo D, com 10 pontos, em igualdade pontual com o Inter Milão, segundo, enquanto o Salzburgo é terceiro, com três. O Benfica, já sem hipóteses de chegar aos oitavos de final, é quarto, ainda sem qualquer ponto.