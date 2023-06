“Lições foram aprendidas”: Frederico Varandas faz balanço da época

"Apesar da boa carreira europeia e da boa qualidade exibicional, não conseguimos materializar essa qualidade de jogo em pontos e troféus, tendo terminado aquém das nossas expectativas e não por motivos externos ao clube. A análise interna foi feita, lições foram aprendidas e o planeamento de uma nova época já está em marcha e com a expectativa de regressarmos ao sucesso desportivo do passado recente", disse este sábado Frederico Varandas, presidente do Sporting, no discurso de abertura da Assembleia Geral do Sporting.Na reunião magna, os sócios do clube aprovaram o orçamento e plano de atividades para 2023/24 e as contas referentes aos últimos cinco exercícios (de 2017/18 a 2021/22), com margens de concordância na ordem dos 72 a 75 por cento (cada época tinha um ponto específico).O líder do clube informou ainda que o Sporting bateu, pelo terceiro ano consecutivo, o recorde de número de sócios com cotas em dia e ainda o recorde de receita de quotização. "Pela primeira vez ultrapassámos os 10 milhões", fez saber. Anunciou ainda grandes inovações para o Estádio José Alvalade nos próximos anos.