Líder Benfica sofre e dá mais um passo rumo ao título

O Benfica sofreu para sair de Vila do Conde com os três pontos e, acima de tudo, salvaguardar a margem pontual para o segundo, na luta pelo título. O líder venceu o Rio Ave e vai encarar o clássico da próxima sexta-feira com o FC Porto com confiança e tranquilidade.Sem Florentino Luís no onze, o Benfica teve uma primeira parte dominadora mas menos produtiva do que tem sido hábito nos últimos jogos e até nem foi por falta de ocasiões para visar a baliza adversária.O Rio Ave pouco fez em termos ofensivos mas defendeu bem, mesmo quando errava nas saídas de bola da sua área. Neres, Gonçalo Ramos e Rafa Silva tiveram oportunidades para atirar à baliza de Jhonatan, mas mostraram sempre uma enorme falta de pontaria. O melhor lance do Benfica surgiu aos 22’, numa grande jogada de envolvimento que passou por Grimaldo e Neres. O brasileiro cruzou para o segundo poste onde surgiu o lateral Bah que rematou contra Fábio Ronaldo, que praticamente fez de guarda-redes.O Benfica pareceu muitas vezes sem chama, mas sobretudo sem ideias para tentar desfazer a teia montada por Luís Freire, que previa, aqui ou ali, saídas rápidas que pudessem fazer mossa na defesa encarnada.No arranque do segundo tempo surgiu a eficácia que faltou no primeiro tempo. Gonçalo Ramos, no sítio certo e após um grande lance de João Mário, marcou o único golo da partida.Depois disso, o Rio Ave mudou e a meio do segundo tempo tornou-se bem mais perigoso. Teve na cabeça de Boateng o empate, e, já perto do final, um bom remate de Hernâni fez Odysseas brilhar.A oito jornadas do final do campeonato, o Benfica continua sem dar hipóteses, com ou menos dificuldades, e agora quebrando a malapata dos resultados negativos após as paragens para as seleções.João Mário é, a par de Gonçalo Ramos, o melhor marcador da Liga, mas este domingo foi o autor de uma jogada mágica que possibilitou a Ramos fazer o 1-0. Um túnel a William que acabou por ser decisivo.Não se entendeu a quebra de rendimento do Benfica após o golo de Ramos. Rafa Silva e David Neres cedo se desligaram do jogo e a equipa permitiu ao Rio Ave crescer no encontro.Bem ao invalidar golo de André Pereira por fora de jogo. Bah derruba Fábio Ronaldo na área. Penálti por assinalar. No 2.º tempo, cotovelada de Pantalon sobre Ramos na área do Rio Ave. Árbitro mandou seguir.Vencer o título? Está um jogo mais próximo", disse Schmidt. O técnico reconheceu que a equipa não esteve como é habitual: "Nem todos os jogadores estiveram no seu melhor, mas também estávamos à espera." Schmidt respondeu aos recentes elogios de Conceição, técnico do FC Porto. "Agradecemos. Eles também estiveram bem na Champions", disse, admitindo ainda ter poupado Florentino a pensar no clássico."É um bom momento, não só meu como da equipa. O mais importante é sempre a equipa: com a equipa bem, o individual vai sobressair", disse Chiquinho no final do encontro. O médio assume a importância de mais três pontos: "É mais uma vitória. Vamos pensar jogo a jogo, para conquistarmos os nossos objetivos.""Mostrámos qualidade, chegámos muitas vezes à baliza do Benfica. Obrigámos o Benfica a queimar tempo", disse Luís Freire, treinador do Rio Ave.Rui Costa, presidente do Benfica, foi muito aplaudido pelas centenas de adeptos encarnados que estiveram em Vila do Conde. Acompanhado por vários vice-presidentes da sua direção, o líder encarnado teve também uma breve conversa com Rui Pedro Braz, diretor-desportivo dos encarnados, antes do apito inicial.