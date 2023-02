A administração da SAD do Canelas 2010 está no Brasil em negociações com potenciais investidores para o clube.sabe que Fernando Madureira, presidente da SAD gaiense, já reuniu com a Brasil Soccer Academy para estudar propostas.Macaco, como é conhecido no mundo do futebol, e chefe da claque portista Super Dragões, está no Rio de Janeiro, desde o início da semana, e também já reuniu com investidores ligados ao Botafogo de Futebol e Regatas.