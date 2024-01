Liderança à prova de água: Sporting vence D. Chaves por 3-0

O Sporting venceu este sábado o D. Chaves, por 3-0, e mantém a liderança da Liga, num jogo que foi disputado num terreno encharcado.









Os leões tiveram sempre o ascendente no jogo, com um futebol mais fluido e objetivo, dentro do que as condições permitiram. Mas até entraram mansos e perdulários. Tiveram mais bola, mas foram desperdiçando ocasiões de golo. Até Gyokeres foi arrastado para a ineficácia atacante. Primeiro com um cabeceamento à figura do guarda-redes e, depois, num remate travado por Steven Vitória. Mas também Pote, de novo a jogar no meio-campo, podia ter marcado em duas ocasiões. Rematou rente ao poste numa e, pouco depois, aproveitou um mau atraso de João Correia (a bola prendeu na água) para se isolar, mas rematou contra Hugo Souza.

Adivinhava-se o golo leonino, que acabou por surgir por Paulinho, a colocar a bola na baliza após um lance enrolado na área.





Na etapa complementar, só deu Sporting. Com uma toada mais agressiva, encostou os flavienses junto à sua área.





Trincão avisou com um disparo ao lado e ampliou a vantagem na jogada seguinte com um remate colocado, após passe de Nuno Santos.





E a equipa de Rúben Amorim não levantou o pé do acelerador. Foi apertando, apertando, e continuou a sufocar o lanterna vermelha da Liga. Pote acabou por fazer o 3-0, também com um remate colocado à entrada da área e a beneficiar de um ressalto. O Sporting ainda podia ter marcado por Pote e Gyokeres, mas os três pontos e a liderança já estavam no saco.





Amorim: "Vitória justa e obviamente que queremos ser campeões"



Rúben Amorim congratulou-se ontem com a vitória e o facto de terminar a primeira volta da Liga na liderança: “Vitória justa e obviamente que queremos ser campeões.”





“As condições do campo começaram a dificultar o jogo, mas adaptámo-nos bem. Estivemos sempre mais perto do golo do que o D. Chaves”, começou por referir o técnico. Para acrescentar: “Falhámos alguns golos num relvado difícil, mas a vitória é justa.”





Amorim já pensa no próximo jogo, com o Vizela, no qual também não espera facilidades: “Temos tido mais dificuldades fora e às vezes têm de vir ao de cima outras coisas, neste caso vieram. Contra o Vizela tem de ser igual.”





E para Vizela já poderá jogar Edwards: “Claro. Estava limitado, mas há males que vêm por bem. Facilitou a escolha e o Trincão fez um grande jogo. Há treinadores com sorte nestes dias.”