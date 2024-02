As sete vitórias seguidas na Liga e a subida (à condição) à liderança do campeonato dão confiança extra à equipa do Benfica, que tem um objetivo claro: manter o primeiro lugar até ao final e conquistar o 39.º título de campeão.



Apesar do momento muito positivo, Roger Schmidt e a estrutura diretiva querem evitar excessos de confiança para os jogos que se avizinham.









