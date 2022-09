Liderança: SP. Braga derrota o Malmo com dois golos

Entrada com o pé direito na fase de grupos da Liga Europa. O Sp. Braga venceu ontem o Malmo por 2-0 e assumiu a liderança do grupo D da Liga Europa (o Union Berlin perdeu em casa 1-0 com o St. Gilloise).Os minhotos marcaram o primeiro golo à passagem da meia hora, por Bruno Rodrigues, e fecharam a contagem aos 70, num penálti apontado por Ricardo Horta.Na primeira parte, o domínio foi quase total do Sp. Braga. Só por duas vezes, e na sequência de bolas paradas, o Malmo criou perigo para a baliza de Matheus.Vitinha marcou aos 19 minutos, mas não valeu.Cinco minutos depois, o mesmo Vitinha cabeceou à barra. Até que, à passagem da meia hora, os guerreiros chegaram ao golo. Canto na esquerda batido por Ricardo Horta, Paulo Oliveira desviou ao primeiro poste e Bruno Rodrigues, de calcanhar, atirou para o fundo da baliza.No segundo tempo, o Malmo esteve mais em jogo, mas sem oportunidades claras de golo. Ao minuto 66 Sequeira caiu na área, mas o árbitro mandou seguir. Chamado ao VAR, o juiz apontou para a marca de grande penalidade. Ricardo Horta não vacilou e apontou o segundo.Entre a Liga e a prova da UEFA há cinco jogos que o Sp. Braga só vence sem sofrer golos.