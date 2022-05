A Liga 2021/22 fechou este domingo em Guimarães com um jogo... à porta fechada - o Vitória cumpriu um castigo relativo a 2020 decorrente de incidentes frente ao Benfica.



E no dérbi minhoto diante de um Gil Vicente que na jornada anterior garantiu o inédito apuramento para a Liga Conferência, a equipa de Pepa goleou (5-0). Dando corpo a um jogo alegre e dinâmico da sua equipa, o suspeito do costume, o colombiano Estupiñán, marcou aos 20 minutos. Logo após o reatamento (51’) surgiu o 2-0, da autoria de Rúben Lameiras. Janvier (83’), Quaresma (85’) e Bruno Duarte (90’) consumaram a goleada.