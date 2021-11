A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reúne-se esta segunda-feira para analisar os factos e apurar os culpados dos episódios ocorridos no jogo entre o Belenenses SAD e Benfica, que foi interrompido aos 46 minutos, com o resultado de 7-0 a favor das águias, depois dos anfitriões terem ficado com apenas seis jogadores em campo (começaram o jogo com nove mas três alegaram incapacidade física)