Liga belga proíbe adeptos visitantes de assistir aos jogos até final de 2021

Os adeptos visitantes vão estar proibidos de assistir aos jogos das primeira e segunda divisões belgas, até ao final de 2021, depois de duas partidas terem ficado marcadas pelo mau comportamento, informou hoje a Liga de futebol daquele país.

"O Conselho de Administração reitera a condenação pelos incidentes ocorridos ontem [domingo] durante os jogos Beerschot VA-Antwerp FC e Standard de Liège-Charleroi. Os incidentes que marcaram as partidas acima são profundamente lamentáveis. Eles [adeptos] testemunharam um comportamento inaceitável e até mesmo criminoso", pode ler-se no comunicado divulgado pela Jupiter Pro League, no site oficial na Internet.

De acordo com a nota, "esta medida instalará um período de reflexão em torno dos jogos", nos quais também se incluem os dos quartos de final da Taça da Bélgica.

A partida entre o Standard Liege e o Charleroi foi interrompida aos 88 minutos, depois dos apoiantes locais terem lançado tochas na direção da bancada visitante e invadirem o campo, quando o Charleroi vencia por 3-0.

"Entraram em campo homens encapuzados. São cenas de guerra, as imagens são chocantes e, como consequência, a partida poderia não ter sido disputada até ao fim", lamentou a Federação belga (RBFA) em nota à imprensa.

No desafio entre o Beerschot e o Antuérpia, um adepto local foi "indiciado por tentativa de homicídio e incêndio criminoso", depois de lançar uma tocha na direção dos fãs forasteiros.