Liga da Arábia Saudita pode ter mais um treinador português

A liga saudita conta com seis treinadores portugueses a orientar equipas da primeira divisão. Mas recentemente outro nome tem sido apontado a uma clube da Arábia Saudita.Fernando Santos tem sido associado ao Al Shabab pela imprensa local. O português orienta, desde janeiro, a seleção polaca e, para se consumar a mudança, os sauditas teriam de pagar à Polónia.A federação polaca apressou-se a reagir aos rumores e a assegurar a continuidade do português."O selecionador está de férias. Esteve na Polónia para ver a Supertaça e não deu sinais de qualquer mudança nos planos", lê-se num comunicado.Caso seja confirmado no emblema saudita, Fernando Santos torna-se no sétimo português a orientar uma equipa no país do médio oriente.Luís Castro (Al Nassr), Jorge Jesus (Al Hilal), Nuno Espírito Santo (Al Ittihad), Pedro Emanuel (Al Khaleek), Filipe Gouveia (Al Hazm) e Jorge Mendonça (Al Akhdoud) são os seis portugueses que já estão na Arábia Saudita.Esta segunda-feira o jornal Record dá conta que Marco Silva, treinador português do Fulham, rejeitou uma segunda proposta do Al Ahli. O clube saudita ofereceu 46 milhões de euros por época ao técnico de 46 anos.Os portugueses estão em maioria na Arábia Saudita. Depois de Portugal o país com mais técnicos na principal divisão de futebol é a Croácia, com quatro treinadores.