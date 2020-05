Liga de Clubes arrisca perder a NOS como patrocinador

A Liga de Clubes está em risco de perder o seu principal patrocinador, a operadora de telecomunicações Nos. O contrato entre as partes, que teve início em 2015, foi renovado em 2017 e termina em 2021 (dentro de um ano) e a empresa que dá nome à principal Liga de futebol dificilmente avançará para a renovação.A decisão ainda não está tomada. Mas osabe que entre os responsáveis da operadora não reina total satisfação com o retorno comercial do acordo, nomeadamente na venda do futebol português para mercados exteriores.Também a questão da centralização dos direitos televisivos, defendida por Pedro Proença, presidente da Liga, tem causado desgaste.Nos últimos dias, o mal-estar aumentou, devido à questão da transmissão dos jogos de futebol das últimas dez jornadas da Liga. Pedro Proença escreveu uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa, na qual solicitou ao Presidente da República ajuda, no sentido de este se posicionar a favor da transmissão televisiva de jogos em canal aberto. Ou seja, de borla. Proença, de resto, já terá manifestado essa mesma pretensão junto do Governo.Os jogos em sinal aberto representariam uma quebra de receitas para a operadora e para os clubes, pelo que Pedro Proença ficou mal visto por todas as partes. No caso da Nos, poderá implicar mesmo o não renovar do patrocínio que supera os 20 milhões de euros. Arranjar um novo patrocinador com valores semelhantes será agora muito complicado.Pedro Proença, sabe o, será hoje fortemente repreendido pelos presidentes de vários clubes, no decorrer de uma reunião sobre a retoma do campeonato, devido a esta e outras questões.pediu uma reação à Liga sobre o assunto, mas o organismo dos clubes não comentou.