Liga de futebol e DGS vão realizar ações de prevenção com os clubes devido ao coronavírus

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) definiram esta quinta-feira a realização de formações junto dos clubes da I e II ligas, para prevenir a possível chegada da epidemia do coronavírus covid-19 a Portugal.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da internet da LPFP, na reunião que decorreu durante a manhã desta quinta-feira entre as duas instituições decidiu-se "que as medidas a adotar, com impacto no futebol profissional, serão avaliadas entre as partes, mediante o escalar da situação".

"Desde já, ficou decidido que existirá um contacto direto e permanente entre as duas instituições, com atualizações constantes sobre a situação em Portugal, e também que existirá formação junto dos 34 clubes do futebol profissional para prevenção da chegada do vírus ao nosso país e gestão de eventos de massas, como são os casos dos jogos de futebol", lê-se.

O organismo que rege o futebol profissional português, presidido por Pedro Proença, afirmou que "a monitorização da situação é obrigatória", lembrando o caso italiano, em que o surto já levou ao adiamento de vários jogos e à disputa de outros à porta fechada, "para evitar ainda mais a propagação do vírus".

"Em cima da mesa ficou também a possibilidade de a Liga Portugal e a DGS fazerem uma campanha de sensibilização, juntamente com outras entidades que possam associar-se, que sirva, essencialmente, de alerta no âmbito da prevenção", concluiu o comunicado.