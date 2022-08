Sérgio Conceição criticou o facto de ter havido pouco tempo útil de jogo na derrota com o Rio Ave. A Liga, pouco tempo depois do desaire portista, veio desmentir o treinador do FC Porto com números: o duelo foi, até ao momento, o segundo com mais tempo útil no campeonato (58 minutos e 2 segundos) e o primeiro, no mesmo segmento, dos quatro jogos realizados pelos dragões.









