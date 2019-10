Liga dos Campeões e televisão ajudam FC Porto

A SAD do FC Porto fechou as contas da época passada (2018/19) com um saldo positivo de 9,4 milhões de euros, o que representa um regresso ao lucros, depois do prejuízo de 28,4 milhões de euros registado na temporada anterior (2017/18).A contribuir para esta inversão financeira está, desde logo, a boa prestação da equipa de futebol na Liga dos Campeões da época passada.A formação dirigida por Sérgio Conceição atingiu os quartos de final (onde foi eliminada pelo Liverpool) e esse desempenho valeu um encaixe na ordem dos 80,7 milhões de euros.Verbas que resultam da soma da presença na fase de grupos, apuramentos e performance resultante das vitórias e dos empates. Na temporada anterior esta rubrica rendera 30,9 milhões, o que representa um acréscimo de 50 milhões de euros (161,8%).O início da contabilização do contrato de cedência de direitos televisivos à Altice (contrato celebrado em dezembro de 2015) foi outro fator que contribuiu para as contas positivas. Entraram 42,5 milhões de euros, contra 23,7 da época anterior.O exercício de 2018/19 foi afetado por um aumento nos custos com pessoal (mais 13 milhões de euros, de 78,8 para 91,6 milhões) que se deve ao pagamento de prémios pelo título de campeão nacional e ao pagamento de rescisões.Milhões de euros. Valor que o FC Porto deixa de encaixar por não estar esta época na fase de grupos da Liga dos Campeões. "Não estávamos à espera", reconheceu Fernando Gomes.O FC Porto vai investir na competitividade desportiva e em melhoramentos no relvado, cobertura e rede wi-fi do estádio, tal como na comunicação (FC Porto TV pode avançar).Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, relembrou esta quinta-feira que o clube se encontra há três anos obrigado ao acordo de fair-play financeiro com a UEFA.E adiantou, relativamente a este tema: "Para o próximo ano não podemos ter prejuízo, mas estamos calmos quanto ao cumprimento do fair-play financeiro, porque as contas referentes a este último exercício deixaram uma almofada de 22,2 milhões de euros".