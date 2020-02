Liga e futebol profissional pagam mais de 5 milhões por ano aos serviços de segurança públicos

São mais de cinco milhões de euros que a Liga e o futebol profissional pagam por ano aos serviços de segurança públicos e exige-se muito mais". Foi assim que Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), acentuou esta sexta-feira, à SIC, a ideia de que as polícias devem ter "uma intervenção robusta, clara e objetiva" na luta contra a violência no futebol.Ao que oapurou, os gastos dos clubes da I Liga com o policiamento nos jogos dividem-se em três níveis, mediante a dimensão dos estádios e a média de assistências: Benfica, Sporting e FC Porto; Sp. Braga, V. Guimarães e Boavista; e os restantes 12 emblemas. À fatura da PSP e da GNR há ainda que somar os milhões pagos às empresas de segurança privada.No relatório e contas da época passada, as águias assumem um gasto de 2,045 milhões de euros com segurança e vigilância (pública e privada). O valor inclui os custos com os jogos e com a proteção das instalações no dia a dia.O FC Porto, na mesma categoria, dá conta de um gasto de 1,981 milhões. O Sporting pagou 633 mil euros em vigilância e 1,671 milhões em assistência aos jogos (inclui o policiamento e outros gastos não especificados). Já o Sp. Braga despendeu 498 mil euros em segurança e vigilância.O FC Porto foi castigado com um jogo à porta fechada devido à agressão de um adepto a um agente da PSP na final da Taça de Portugal da época passada. Os dragões devem recorrer, o que suspende o castigo.Pedro Proença, presidente da Liga, admitiu estar "envergonhado" com os insultos racistas a Marega em Guimarães.Iniciativas antirracismo‘Não’ é o nome da campanha antirracismo que decorre em todos os jogos da Liga na 22ª jornada. Já a FPF lançou a campanha ‘Racismo Fora de Jogo’.