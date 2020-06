Liga espanhola de futebol está de volta

A liga espanhola de futebol está de regresso, após uma paragem de três meses, motivada pelas regras de confinamento impostas pela pandemia da Covid-19. Esta noite, a partir das 21h00, a retoma é feita com o grande dérbi da capital da Andaluzia, entre o Sevilha (de Rony Lopes) e o Bétis (de William Carvalho). A jornada estende-se depois por mais três dias, com o Barcelona a jogar no sábado (21h00, no terreno do Maiorca) e os rivais de Madrid no domingo (Ath. Bilbao-At. Madrid, 13h00 e Real Madrid-Eibar, 18h30).A ‘nova ordem’ do futebol impõe alterações formais e de regras, que serão levadas à prática. Sem público nas bancadas, muitos estádios preparam-se para apresentar cenários com espectadores virtuais. Nas cadeiras irão estar presos cartazes com fotografias de adeptos, numa tentativa de aproximação entre jogadores e público com uma componente de marketing associada. As transmissões via TV terão som ambiente de público, com reações a golos e lances faltosos, tal como acontece nas plataformas de videojogos.A regras das cinco substituições por equipa é aplicada, e as convocatórias podem ir até aos 23 elementos, Abraços nos golos e cuspidelas para o relvado dão cartão amarelo. Nos intervalos haverá trocas obrigatórias de equipamentos e as conferências de imprensa decorrem por videochamada.