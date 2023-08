Liga espanhola faz denúncia contra o PSG à Comissão Europeia

A Liga espanhola, presidida por Javier Tebas, denunciou os franceses do Paris Saint-Germain (PSG) à Comissão Europeia por considerar que recebe subvenções do Qatar que adulteram o mercado de transferências, avança o jornal espanhol As este sábado.Em comunicado, citado pelo mesmo jornal, a instituição defende que o clube parisiense se serve de mecanismos financeiros que geram distorção no mercado interno da União Europeia, permitindo-lhe "contratar os melhores jogadores e treinadores, muito acima das suas possibilidades num cenário normal de mercado".A Liga espanhola adverte que as manobras económicas do PSG produzem "um aumento artificial do valor do clube no mercado".Perante esta situação, o organismo "confia que a Comissão Europeia, graças às novas ferramentas normativas, tome as medidas necessárias para eliminar distorsões de mercado como as descritas, que prejudicam gravemente o ecossistema desportivo".