"Liga está difícil mas não impossível", afirma Amorim confiante

"A Liga dos Campeões está fechada. A Liga, tal como a Taça de Portugal, está difícil, mas não impossível. Longe disso." Foi desta forma que Rúben Amorim abordou o mau momento da equipa do Sporting, que soma uma única vitória nos últimos cinco jogos.O treinador leonino minimiza este ciclo e aponta baterias para uma vitória este sábado (20h30) na receção ao Arouca. "Sabemos da responsabilidade que temos, mas não há pressão extra. Temos sempre de ganhar. Essa série de jogos já passou, da mesma maneira que tivemos outras séries longas de vitórias e nunca demos importância a isso", explicou.Contudo, o técnico reconhece que os resultados menos positivos acabam por afetar a equipa: "Os jogadores dão tudo. Já tivemos série de jogos em que não tínhamos espaço para treinar, mas, como ganhávamos, não se notava. É o futebol. É mais fácil quando se ganha, recupera-se mais facilmente do ponto de vista físico e anímico. É um aspeto mais psicológico, mas todas as equipas passam por isso. O nosso foco é que somos capazes de vencer o próximo jogo. É sempre um peso grande ter essas séries de resultados, mas podemos encaminhar para uma série grande de vitórias."Rúben Amorim já terá detetado as falhas e sabe o que é que o plantel precisa de melhorar: "No ano passado, sofríamos muito mais nos jogos, e agora não estamos a aguentar. Porquê? São essas coisas que vamos atrás. A verdade é que tivemos jogos muito piores e conseguíamos marcar. Da mesma forma que, no ano passado, disseram que havia a estrelinha, este ano não me quero esconder atrás do azar. Não merecíamos perder pontos com Sp. Braga e Marítimo e podíamos ter sido muito melhores contra o FC Porto.""João Palhinha [queixas no adutor direito] não vai estar nos próximos dois jogos, de certeza. Depois, o resto, é uma incógnita", confirmou Rúben Amorim, acrescentando que Daniel Bragança (entorse no tornozelo esquerdo) "até pode demorar um bocadinho mais ou menos. O resto dos jogadores está disponível para um jogo difícil, contra uma equipa que cresceu bastante."