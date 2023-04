Liga Europa: Árbitro francês no jogo decisivo do Sporting com a Juventus

O francês François Letexier arbitra na quinta-feira a receção do Sporting à Juventus, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, informou esta terça-feira a UEFA.Letexier apita um encontro do Sporting pela segunda vez na presente época, depois de ter estado no embate entre os leões e os dinamarqueses do Midtjylland, jogo do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que terminou empatado, 1-1.O árbitro, de 33 anos e internacional desde 2017, será coadjuvado pelos assistentes Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o neerlandês Pol van Boekel.

No jogo, agendado para as 20h00 no Estádio José Alvalade, o Sporting tenta recuperar de uma desvantagem de 1-0 trazida do embate da primeira mão.

A UEFA indicou também hoje o árbitro português Artur Soares Dias para o jogo da Liga Europa entre Sevilha e Manchester United, a disputar, igualmente, na quinta-feira, no Estádio Ramón Sanchéz-Pizjuán.

Artur Soares Dias terá Paulo Soares e Pedro Ribeiro como assistentes, Tiago Martins no VAR, coadjuvado por Luís Godinho, e António Nobre como quarto árbitro, num jogo em que Sevilha e United chegam após um empate 2-2 na primeira mão.