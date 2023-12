O Benfica deixa a Liga dos Campeões com um défice de 29,3 milhões de euros face à receita obtida na época passada. Com a vitória desta terça-feira, as águias aumentaram o encaixe desta temporada para 43,3 milhões de euros, abaixo dos 72,6 milhões de euros de 2022/23 quando chegaram aos quartos de final.









O Benfica tem agora a Liga Europa para tentar atenuar o rombo nas contas. A disputa do play-off de acesso aos oitavos de final rende já 500 mil euros. Em caso de conquista do troféu, a segunda prova da UEFA vale 14,9 milhões de euros, além da participação na Supertaça Europeia: o prémio pela presença é de 3,5 milhões de euros e a vitória 1 milhões de euros. O ganho potencial associado à Liga Europa é, portanto, de 19,4 milhões de euros.

É este caminho que o Sp. Braga também vai procurar fazer. Os minhotos deixaram a Champions com 31,9 milhões de euros, a que somam 500 mil milhões de euros do play-off da Liga Europa.





O FC Porto, que luta pelos ‘oitavos’ da Champions, somou até agora 50,2 milhões de euros.