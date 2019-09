Liga francesa suspende Taça da Liga a partir de 2020/21

A Liga francesa de futebol profissional (LFP) decidiu suspender na próxima temporada a realização da Taça da Liga, competição que começou a ser disputada em 1994, anunciou esta quarta-feira o organismo gaulês."Esta decisão vem aliviar o calendário, dando mais tempo de recuperação os jogadores. Esta suspensão adiciona também um lugar extra no campeonato de acesso às competições europeias a partir de 2020/21", explicou a LFP.O organismo confessou que, nos últimos anos, a Taça da Liga francesa tem atraído pouco interesse por parte dos adeptos, dos clubes e das próprias emissoras televisivas."Dependendo das condições de mercado, a LFP fica com o direito de poder reiniciar esta competição no futuro. Não estamos a falar de um cancelamento, mas sim de uma suspensão", frisou o organismo que tutela competições profissionais em França.