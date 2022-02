O Wolverhampton perdeu esta quinta-feira por 2-1 frente ao Arsenal, em Londres, num jogo em que esteve a ganhar até aos 82 minutos, altura em que começou a reviravolta da equipa da casa, consumada aos 90+5 minutos. Um resultado inglório para a formação comandada por Bruno Lage, que impediu a subida ao sexto lugar da classificação da Liga inglesa.





A partida (em atraso da 20ª jornada) foi muito movimentada. Com cinco portugueses no onze inicial (José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence) e mais quatro no banco (Toti Gomes, Trincão, Fábio Silva e Pedro Neto) os lobos adiantaram-se no marcador aos 10 minutos pelo sul-coreano Hwang Hee-chan. O jogo foi depois repartido até ao intervalo.