Liga instaura processo para averiguar motivos da falha no sistema do VAR durante o FC Porto-Arouca

Conselho de Arbitragem sobre falha no sistema de VAR no Estádio do Dragão, e ter sido "confrontada com os factos descritos no relatório dos Delegados da Liga Portugal nomeados para o jogo".

A Liga Portugal informou, esta segunda-feira, que vai solicitar uma ao Conselho da Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a instauração de um processo de inquérito para averiguar os motivos que causaram a falha no sistema do VAR durante o jogo FC Porto-Arouca, no Estádio do Dragão.Em comunicado o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal explica que decidiu solicitar a instauração do processo após a receber a explicação doO sistema de videoarbitragem no Estádio do Dragão, no Porto, esteve 14 minutos sem energia no FC Porto-Arouca, da quarta jornada da I Liga, e o suporte de reserva estava esgotado, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), segundo informou o Conselho de Aritragem, esta segunda-feira.