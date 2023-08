Liga levanta interdição ao Estádio do Bessa fruto das "melhorias na condição do relvado"

A Liga Portugal anunciou, esta sexta-feira, o levantamento da interdição ao Estádio do Bessa fruto das "melhorias na condição do relvado" Depois de ter sido interditado em virtude do mau estado em que se encontrava na receção à U. Leiria, o 'tapete verde' do Bessa poderá voltar a ser utilizado, garantiu a Comissão Técnica de Vistorias (CTV) da Liga.Esta decisão, refere a Liga, "foi tomada após nova vistoria aos trabalhos de recuperação do relvado, que se revelaram efetivos no que diz respeito ao aumento de densidade do mesmo, não pondo em risco o normal desenrolar do jogo, bem como a integridade física dos intervenientes".Recorde-se que o Boavista recebe na segunda-feira, pelas 20h45, o Benfica no Bessa em jogo da 1.ª jornada da Liga Betclic.