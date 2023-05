Liga Portugal acaba com os jogos às 21h15 em dias úteis a partir da próxima temporada

A Liga Portugal vai terminar com a realização de jogos a partir das 21h15 em dias úteis. Medida aprovada esta segunda-feira em Assembleia Geral Extraordinária, na sede da Liga no Porto, entra em vigor na próxima temporada.A decisão de terminar com jogos a essa hora, tanto na primeira como na segunda liga, prende-se com a intenção da Liga de levar mais adeptos aos estádios. Os jogos em dias úteis passam a relizar-se, no máximo, às 20h45.A Taça da Liga também sofrerá alterações e vai passar a contar apenas com oito equipas, que jogarão os quartos de final. Os vencedores marcam presença na Final Four, já habitual nos últimos anos.A regra que permitia aos treinadores realizarem cinco substituições, implementada na pandemia da Covid-19, passa a ser definitiva, decidiram os clubes presentes em assembleia.O organismo responsável pelas principais competições profissionais de futebol em Portugal revela também que os clubes serão obrigados a ter um mínimo de 13 jogadores disponíveis para os encontros; os dirigentes serão obrigados a ter formações organizadas pela Liga, a partir de 2024/25.O comunicado emitido pela Liga Portugal altera também a norma relativa à habilitação dos treinadores."Foi adicionada à norma que já permitia, na Liga Portugal bwin, aos treinadores que se mantenham a treinar uma equipa promovida, serem inscritos como técnicos principais com a habilitação UEFA-Advanced (Grau III), a possibilidade de na época seguinte a essa poderem permanecer como treinadores principais mediante comprovativo de estarem a frequentar o curso para obtenção da habilitação UEFA-Professional (Grau IV) – UEFA-Basic (Grau II) e UEFA-Advanced (Grau III) nos casos de equipas promovidas à Liga Portugal SABSEG", diz o comunicado.