A possibilidade de redução do campeonato de 18 para 16 clubes em 2022/23 encabeça uma série de propostas de alteração aos regulamentos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.





A entidade presidida por Pedro Proença justifica a decisão como uma medida para evitar “uma sobrecarga do calendário desportivo, tendo em conta a proximidade do Mundial2022, permitindo a preparação do novo ciclo da UEFA 2024-27”.