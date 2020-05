Liga Portuguesa identifica problema no regresso do futebol na Alemanha

A Liga identificou um problema no regresso do futebol na Alemanha, que quer evitar na retoma do campeonato português.

Segundo o jornal Record, a ausência de som ambiente, provocada pelas bancadas vazias, chamou a atenção dos responsáveis da Liga. Até porque os insultos e palavrões ditos pelos jogadores em campo passam a ser perfeitamente audíveis. Foi exemplo disso uma discussão, durante o jogo entre Dortmund e Schalke, em que foi possível ouvir um insulto de Todibo dirigido a Halland.

A solução poderá passar pela introdução de som ambiente nos estádios, algo que o regulamento da Liga portuguesa não permite. Essa medida teria, por isso, de ser aprovada em assembleia geral.