Liga receia caos na prova com adiamento de jogos devido à Covid-19

A Liga Portugal receia que se instale o caos no futebol profissional se tiver de adiar jogos com frequência devido a surtos de Covid-19 nos clubes, apurou o CM.A época em curso tem um calendário apertado, que reduz ao mínimo a margem para a remarcação de jogos. As dificuldades serão maiores caso seja preciso reagendar partidas que envolvam equipas que participam nas provas da UEFA. A remarcação do Sporting-Gil Vicente, da 1ª jornada, por exemplo, não foi problemática porque os leões tinham sido eliminados da Liga Europa e foi utilizada uma data dessa prova.Desde o início que a Liga não queria adiar jogos devido à Covid, punindo com derrota as equipas que não cumprissem o mínimo regulamentar de ter sete jogadores disponíveis. Mas o Conselho de Disciplina considerou que as equipas não podem ser punidas por não terem jogadores suficientes (quer estejam infetados ou em isolamento) na sequência de decisão das autoridades de saúde.Ainda assim, a Liga fez questão de avisar os clubes, recordando que foram dadas condições para a criação de bolhas nos plantéis: "Apenas quando não sejam adotadas as medidas de contenção é que poderemos ser confrontados com um caso de contaminação de um número de atletas que impeça a apresentação em campo de, pelo menos, sete jogadores."Embora não o assuma publicamente, o CM sabe que a Liga entende que, nalguns casos, os clubes não estão a seguir à risca o código de conduta que visa evitar surtos de Covid nos plantéis. Por isso, em conjunto com a FPF vai criar "um comité clínico para acompanhamento das obrigações dos clubes".