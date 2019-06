Liga revela nova bola para a temporada 2019/2020

A Liga anunciou esta quarta-feira a nova bola oficial das competições profissionais da Liga Portugal na próxima temporada 2019/2020.



A empresa dinamarquesa Select Brillant Super TB, segundo o comunicado, é certificada pela FIFA Quality Pro e está apta para os jogos ao mais alto nível. A parceria entre a empresa dinamarquesa e a Liga irá prolongar-se até 2023.



"Os materiais são cuidadosamente selecionados e testados para combinar, com exatidão, as qualidades que oferecem a melhor jogabilidade e durabilidade. O desenho da bola tem uma base branca clássica contrastando com os poderosos elementos de cor vermelha e bordas dinâmicas, simbolizando a velocidade e o movimento da bola num jogo de ritmo acelerado. O design aumenta a visibilidade da bola para jogadores, guarda-redes e espectadores, e a construção original de 32 painéis proporcionam um voo superior e com maior estabilidade no ar", descreve o comunicado.