Liga sem comprador para direitos da TV

A Liga de Clubes já recebeu três propostas relativas à centralização dos direitos televisivos. Contudo, como noticiou ontem o jornal ‘Record’, nenhuma delas versa efetivamente a compra das transmissões dos jogos das ligas profissionais.Duas das citadas propostas são para entrar no capital da Liga Portugal Centralização (LPC). Essas entidades pretendem adquirir uma participação na empresa criada em 2021 (quando o Governo determinou por lei que a centralização será obrigatória a partir de 2028/29), para depois ajudarem no processo de venda a terceiros dos direitos propriamente ditos, reservando uma percentagem do valor que for cobrado.A CVC Capital Partners, que já tem uma parceria com a liga espanhola, paga entre 250 a 350 milhões de euros por 9% da LPC. A Quadrantis oferece 500 milhões de euros por 20% da LPC. A CVC não especifica com que percentagem da venda dos direitos ficaria, a Quadrantis teria direito a um quinto, ou seja, para os clubes só iria 80%.A terceira proposta, da BCG Nomura, é apenas para um serviço de consultoria para todo o processo de exploração dos direitos de TV.