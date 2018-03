Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga solidária com jogadores contra "onda" de suspeitas

Sindicato e capitães das equipas reúnem-se com a Liga na segunda-feira.

Por Lusa | 18:18

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou esta sexta-feira uma reunião na segunda-feira com o Sindicato de Jogadores (SJFP), referindo estar "absolutamente solidária" com os futebolistas, em relação a denúncias anónimas de que os mesmos têm sido alvo.



"A Liga será a primeira entidade a falar com o Sindicato e está absolutamente solidária contra a 'onda' que coloca em causa a integridade dos atletas profissionais", disse fonte da Liga à agência Lusa.



Na segunda-feira, é esperado que a Liga receba o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, no Porto, às 15h00, num encontro em que deverá marcar presença o presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, e 'capitães' de equipa da I e II Ligas.



Em causa está o clima que envolve o futebol português, com os jogadores a serem alvo de suspeições e ofensas, sendo o caso mais recente o do guarda-redes Vagner, do Boavista, que levou na quinta-feira o treinador 'axadrezado' Jorge Simão a considerar a situação "inacreditável".



"É absolutamente inacreditável como as coisas se processam, com danos fortes para o jogador em causa, para o clube e para a família, principalmente, do Vagner. Acho inacreditável como se cria uma situação destas com base em nada", disse o técnico.



A mesma fonte da Liga salientou à Lusa que "o ministério público abre os processos tendo em conta critérios meramente jurídicos" e que, "processualmente, são os passos normais nestas situações, pelo que não faz sentido este mediatismo que afeta pessoalmente os futebolistas".



Depois da reunião de segunda-feira, deverão realizar-se, na terça-feira, encontros do SJPF e dos 'capitães' das equipas da I e II Ligas com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, em Lisboa.