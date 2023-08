Liga vai premiar clubes com melhor taxa de ocupação nos seus estádios

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai premiar os clubes com a melhor taxa de ocupação nos seus estádios, ao abrigo da iniciativa O Futebol és Tu, foi esta sexta-feira anunciado pelo organismo.

O Prémio Assistências, a entregar a cada quatro jornadas, tanto na I como na II Liga, visa reconhecer os emblemas que apresentem a melhor taxa de ocupação do seu estádio, com o mínimo de dois jogos disputados no seu recinto.

"No final da época será também entregue o prémio global sobre este tópico, ou seja será distinguida a sociedade desportiva que apresentar maior taxa de ocupação ao longo de toda a temporada", refere em comunicado a Liga Portugal.

O organismo que tutela o futebol profissional refere ainda que tem mais dois prémios para atribuir, sempre que se justificar, para distinguir uma ação de agregação de adeptos, atribuindo-lhes o Prémio Futebol és Tu, e o Prémio Estádio, que reconhecerá os trabalhos que visem a melhoria das infraestruturas.

"Estas duas distinções serão propostas por um painel de jurados constituído pela Liga Portugal, totalmente imbuída deste desígnio conjunto, para proporcionar a melhor experiência possível aos adeptos, aproximando o futebol profissional daqueles que o amam -- os adeptos", acrescenta.

O reconhecimento por parte da LPFP às sociedades desportivas com a melhor taxa de ocupação nos seus estádios está integrado num conjunto de medidas pensadas para promover o regresso das famílias e dos adeptos aos estádios em 2023/24, sob o lema O Futebol és Tu.