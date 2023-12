Ligas Europeias aprovam novo modelo de governação sob presidência de Pedro Proença

Pedro Proença presidiu esta sexta-feira pela primeira vez ao conselho de diretores da Associação de Ligas Europeias, o organismo que representa os interesses das 40 ligas de futebol europeias, em reunião que aprovou um novo modelo de governação,

O encontro do 'Board of Directors' das Ligas, realizado em Nyon, na Suíça, discutiu ainda a agenda estratégica e os grandes eixos de intervenção para o futuro próximo.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que foi escolhido por unanimidade, afirmou no final da reunião, em declarações publicadas no site do organismo português, que considera ser o momento o "ponto de partida de uma nova era para as Ligas".

"A estabilização da governação do nosso organismo permitir-nos-á proteger e melhorar o modelo de negócio dos organizadores das competições nacionais, reforçando, simultaneamente, a nossa posição no futebol profissional", disse.

Na reunião foram analisados, entre outros aspetos, o novo ciclo de competições europeias nos modelos competitivos e nos calendários das ligas nacionais e a estabilização da organização.