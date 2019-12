O argentino do Barcelona, Lionel Messi, venceu esta segunda-feira a sexta Bola de Ouro da carreira e sucede a Luka Modric na lista de vencedores do troféu. Cristiano Ronaldo ficou em terceiro lugar e nem sequer compareceu à gala.Bernardo Silva ficou em 9.º lugar na Bola de Ouro. João Félix ficou na 28.ª posição.No troféu Kopa, a 'bola de ouro dos mais novos', João Félix ficou em terceiro lugar, atrás do vencedor De Ligt e Jadon Sancho. Alisson, do Liverpool, foi o vencedor do troféu de melhor guarda-redes.Megan Rapinoe foi coroada como a melhor jogadora e venceu a bola de ouro feminina.