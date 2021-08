Lionel Messi já aterrou em Paris para assinar pelo PSG

Antonella Roccuzzo.

O craque argentino Lionel Messi chegou a Paris na terça-feira para finalizar sua transferência para o Paris Saint Germain (PSG).O avião onde seguia Messi pousou no aeroporto Le Bourget, nos arredores da capital francesa, segundo repórteres no local, depois da viagem ao lado da sua mulherCentenas de adeptos do PSG reuniram-se no aeroporto e gritaram pelo jogador, seis vezes considerado o melhor do mundo. "Messi! Messi!", gritavam os fãs para dar as boas-vindas ao jogador.O clube já oficializou a contratação nas redes sociais com uma publicação "misteriosa".